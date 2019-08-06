Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии

Фото: tsn.ua

Молодая жена телеведущего Дмитрия Комарова 22-летняя "Мисс Украина" Александра Кучеренко позировала в сексуальных образах.

Модель снялась в рекламной кампании украинского дизайнера Андре Тана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дмитрий Комаров впервые снялся в фотосессии с 21-летней женой

На снимках девушка позировала в изысканных платьях и с ярким макияжем. Кучеренко продемонстрировала стройные ноги и декольте.

По словам Андре Тана, эта коллекция создана для смелых и стильных девушек.

Съемки состоялись в Милане. Кучеренко позировала перед объективом фотографа Сони Плакидюк.

Ведущий программы "Мир наизнанку" 36-летний Дмитрий Комаров вместе с женой Александрой Кучеренко снялись в романтической фотосессии, которую устроили на закате у Киевского моря.