Просмотр мультиков и сбор фантиков - как звезду сериала "Папик" удивляет любимый

Дарья Петрожицька рассказала, как ее удивляет любимый. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Актриса Дарья Петрожицкая поделилась, чем занимается в свободное время с любимым. В начале года она отдыхала в Египте, где и встретила Алексея.

Вместе пара более полугода. Во время съемок 11-го сезона шоу "Кто сверху" на "Новом канале" рассказала, как ее балует любимый.

"Главное для нас - быть вместе. Неважно, чем мы при этом занимаемся. В последнее время мы пересматриваем мультсериал "Рик и Морти" и кайфуем. Можем просто сидеть несколько дней дома или пойти куда-то погулять", - поделилась Петрожицкая.

Актриса часто получает от Алексея приятные мелочи.

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"Он всегда делает мне сюрпризы и подарки. Это мелочи, но для меня суперсюрприз, когда просто так дарят "Киндер". Я очень радуюсь. В последнее время он говорит: "Перестань есть сладкое". И дарит жвачки Love is. Он жует их, а я собираю фантики", - добавила она.

Во время второго эфира "Голоса страны-10" на сцене спела звезда сериала "Папик". Дарья Петрожицкая выполнила проникновенную песню "Голубка" группы Vivienne Mort, которую пела в сериале. Там по сюжету ее героиня Лиза пробовала свои силы в вокальном шоу "Пой", подобному проекту "Голос країни".