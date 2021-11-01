"Пропала грамота", "Запорожец за Дунаем" и сотни других фильмов: актер Федор Стригун 60 лет не покидал сцену

Фото: zankovetska.com.ua

Сегодня празднует день рождения народный артист и режиссер Федор Стригун. Ему исполнилось 82 года.

Из них 60 посвятил сцене. За это время сыграли сотни ролей в кино и театре. Известный по фильмам "Пропала грамота", "И в звуках память отзовется…", "Запорожец за Дунаем", "Дударики", "Каминная душа" и другие.

Стригун родом из села Томашевка Уманского района Черкасской области. Его родители были колхозниками.

"Мы были выходцами из села. Я пережил с родителями Голодомор 1947 года. Нас корова Рябушка спасла. Понятие коровы и мамы - почти одинаковое. Пас ее с детства. Когда холодно было, голову к ней ее прижимал, а она дышала теплом. У меня голова всегда работала. Это от отца. Мама у меня эмоциональная, возбужденная всегда, а папа был практик. Он из литовцев, викингов", - говорил Стригун.

После школы Фёдор Николаевич окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Играл в театрах Запорожья и Львова, снимался в кино.

Больше времени, 50 лет, посвятил Львовскому театру им. Марии Заньковецкой. Поставил немало спектаклей: "Хозяин", "Суета", "Житейское море", "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Народный Малахий" и "Маклена Граса", "Мазепа", "Ромео и Джульетта", "Гамлет" и другие. Параллельно преподаёт на актерском отделении филологического факультета Львовского национального университета.

За работой актер не забывает о семье. Стены его гримерки завешены фото его и жены актрисы Таисии Литвиненко. Пара познакомилась студентами.

"После школы поехал в театральный институт и первой встретил в коридоре Тасю. Она подошла ко мне: "О, какой красивый мальчик! Ты поступишь". Так мы познакомились. Я ходил в театр Франко на ее спектакли. А потом она где-то исчезла. У меня были девушки, я гулял - был хороший парень. А однажды Тася зашла в гримерку и пригласила работать в Запорожском театре. Я поехал. за ней. Она уже была замужем. Но мы вместе каждый вечер были заняты в спектаклях. Молодые, красивые. Забывали, что мы на сцене", - вспоминал актер.

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Супруги воспитали сына Назара Стригуна. Ему 49 лет. Тоже актер.

"Мой отец поднял театр на высоту, которая Киеву и не снилась, считает театр одной семьей, семьей. Но я никогда не сталкивался с открытой завистью из-за этого. Однажды один высокопоставленный чиновник был искренне удивлен, что у моих родителей нет ни машины, ни загородного дома: "Как это, у Стригунов нет дома за городом?" И машины нет? Он ведь руководит таким театром!", - вспоминал в интервью Назар Стригун.

За отданный труд Федор Стигун получил немало наград. Стал лауреатом национальной премии им. Шевченко, премии им. И. Котляревского и премии им. М. Садовского. Получил орден "За заслуги" I, II, III степени. Орден Ярослава Мудрого IV степени и V степени.

Фильм "Пропала грамота" 1972 года оцифровали и выложили на Youtube в качестве 4К. Лента доступна для бесплатного просмотра. Главные роли в фильме сыграли Иван Миколайчук, Федор Стригун, Лидия Белозерова, Земфира Цахилова.