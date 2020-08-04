"Проклинаешь все" - Джамала поделилась деталями перелета с детьми

36-летняя певица Джамала вернулась из отпуска и рассказала подробнее о перелете с двумя детьми. В своем Instagram артистка дала ценные советы поклонницам.

"Все возможно. Главное - держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все", - написала певица в своем Instagram.

Автор: Instagram Артистка дала ценные советы поклонницам.

Джамала опубликовала фото с аэропорта Даламан в своем Instagram. В заметке звездная мама поделилась лайфхак для перелета с детьми:

"1 Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых. Наблюдала, что в итоге детские чемоданы - лишний груз для взрослых.

2. Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять. Но потом оставьте половину.

Автор: Instagram Артистка дала ценные советы поклонницам.

3. Коляска. Обязательно должна легко разбираться - локтем, ногой - одним нажатием.

4. С собой беру рюкзак. А в нем - все необходимое для двоих детей: аптечка, подгузники с запасом.

5. Легкий перекус для детей.

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6. Скачать больше мультиков. Обязательно."

Певица Джамала вместе с мужем и двумя детьми полетели на отдых в Турцию. Артистка опубликовала фотографии, сделанные во время отпуска, в своем Instagram. На фотографиях - улыбающаяся Джамала с 2-летним сыном Эмиром-Рахманом и любимым Бекиром. Однако в заметке она рассказала, как тяжело быть мамой.