"Продажная с*ка" - Maruv номинировали на российскую премию

Эпатажную украинскую певицу Maruv номинировали на российскую премию.

Звезда попала в категории "Лучший артист" по версии MTV Russia.

Знаменитость рассказала поклонникам новость в Instagram и попросила поддержать ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За Maruv повторяете" - Екатерина Кухар соблазнила сеть латексным костюмом

Автор: @maruvofficial Maruv будет бороться за российскую премию.

"В этом году я - номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте и, надеюсь, мы увидимся в Севилье 3 ноября", - написала артистка.

Подписчики Maruv разбились на 2 лагеря: одни активно голосуют и приветствуют певицу, другие - возмущаются, что звезда решила бороться именно за российскую премию.

"Пошла голосовать за тебя", "Украинка в российской номинации, это же смешно", "Голосуем за нашу красавицу", "Продажная с*ка", "Ты точно победишь", "Ты лучшая из номинантов".

Недавно певица Maruv ошеломила сеть серией откровенных снимков. Полуобнаженные фото знаменитость опубликовала в Instagram.