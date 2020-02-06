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четверг, 06 февраля 2020 22:46

Притула поделился впечатлениями от работы барменом

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Притула поделился впечатлениями от работы барменом
Опытом бармена Притула не ограничился. Фото: inlviv.in.ua

6 февраля профессиональный праздник отмечают бармены.

Шоумен Сергей Притула также подрабатывал барменом и поделился впечатлениями о том времени, пишет showbiz.org

"Из родного Збаража приезжал в Тернополь в 7:20. В 8:00 заведение открывалось. К этому времени я разогрел все кофейные аппараты и проветрил помещения. Кафе расположено на узкой улочке Коперника, которая заполнялась ароматом кофе. Люди шли на эти ароматы, и в 7:30 уже стояли под дверью. По утрам пили кофе и читали газеты. Там была невероятная атмосфера. Я просто "купался" в этой работе - говорит Сергей.

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Опытом бармена Притула не ограничился. В студенческие годы он уехал в Лондон. Там устроился на должность дженерал асистента.

"Словом, был старший, куда пошлют. Мыл посуду, полы и окна и убирал со столов. Руководитель постоянно говорил: сделаешь одно - не стой без дела. Бери и делай другое", - рассказал шоумен.

6 февраля отмечают Международный день бармена. "Человек за барной стойкой" - так дословно переводится "бармен" с английского языка. Здесь важно все - опыт, интуиция, мастерство, манеры и умение быть тонким психологом. Дата праздника выбрана неслучайно - 6 февраля отмечается День святого Аманда. Это апостол, который является покровителем виноделов, пивоваров, торговцев.

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