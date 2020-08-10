Принцессы Йоркские снялись без мейк-апа

Принцессы Беатрис и Евгения сделали смешные Селфи без макияжа. Фото: Instagram

Внучки королевы Великобритании Елизаветы II Беатрис и Евгения сделали смешные селфи без макияжа. Фотографию опубликовала на своей странице в Instagram принцесса Евгения. Этим милым снимком поздравила сестру Беатрис с днем ​​рождения. Кстати, Евгения единственная из внуков королевы ведет личный фотоблог.

Принцессы Йоркские, дочери принца Эндрю, ближайшие подруги. Разница между сестрами Беатрис и Евгенией менее двух лет, поэтому с детства они неразлучны.

Принцесс Йоркский можно часто увидеть на официальных мероприятиях королевской семьи. Сестры патронируют от имени Короны некоторые благотворительные фонды, но при этом занимаются собственной карьерой, что не имеет никакого отношения к королевским проектам.

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Из-за пандемии коронавируса Беатрис пришлось отложить свою свадьбу с итальянским предпринимателем Эдо Мапелли Моззи. Но в июле пара все же сыграла свадьбу. Венчались в Королевской часовне всех святых на территории Роял-Лодж.