Прикрывала интимные части тела руками: Летиция Касто снялась обнаженной для глянца

Фото: @laetitiacasta

Французская модель и актриса 41-летняя Летиция Каста, бывший "ангел" Victoria's Secret, снялась для глянца обнаженной.

Звезда снялась для обложки французского издания Elle и поделилась снимками в Instagram.

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Каста позировала, сидя на скале. Модель прикрывала интимные части тела руками. Волосы Летиции было влажным, на лице минимум макияжа.

Модель позировала перед камерой нью-йоркского фотографа Блэр Гетц Мезибова.

В интервью Летиция поделилась, что хочет стареть красиво и чувствует себя комфортно и привлекательно в своем возрасте.

"Я давно ждала, когда мне исполнится 40 лет. И теперь жизнь стала еще интереснее", - поделилась модель.

Недавно американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардерша в мире, похвасталась роскошной фигурой в бикини.