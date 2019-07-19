Прикрывала интимные части тела руками: Летиция Касто снялась обнаженной для глянца

Французская модель и актриса 41-летняя Летиция Каста, бывший "ангел" Victoria's Secret, снялась для глянца обнаженной.
Звезда снялась для обложки французского издания Elle и поделилась снимками в Instagram.
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Каста позировала, сидя на скале. Модель прикрывала интимные части тела руками. Волосы Летиции было влажным, на лице минимум макияжа.
Модель позировала перед камерой нью-йоркского фотографа Блэр Гетц Мезибова.
В интервью Летиция поделилась, что хочет стареть красиво и чувствует себя комфортно и привлекательно в своем возрасте.
"Я давно ждала, когда мне исполнится 40 лет. И теперь жизнь стала еще интереснее", - поделилась модель.
Недавно американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардерша в мире, похвасталась роскошной фигурой в бикини.
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