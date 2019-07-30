Прикрывала голую грудь сумкой: супермодель Ирина Шейк разделась на камеру

Супермодель Ирина Шейк порадовала сеть снимками топлес.
Знаменитость разместила откровенные фото в Instagram.
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Шейк снялась в рекламной компании бренда аксессуаров и сумок The Kooples.
На фото звезда позировала без лифа, прикрывая грудь различными сумками.
Фолловеры пришли в восторг от серии снимков.
"Ты совершенство", "такая горячая", "красавица", "роскошно выглядишь", "идеальная внешность".
Недавно супермодель Ирина Шейк и ее коллега по цеху экс- "ангел" Victoria`s Secret Адриана Лима снялись в провокационной съемке для глянцевого журнала Vogue Spain.
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