Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук наслаждается отдыхом на Мальдивах, откуда делится пикантными фото.

Так, одна из публикаций произвела фурор среди пользователей. На снимке Иванна позирует на пляже полностью обнаженная, прикрывая интимные места ракушками.

"Венера, что родилась из морской пены и вышла на берег. Без чемоданов. Последний купальник сносила, но ее спасли сестры ракушки. Как вам идея купальника из ракушек?", - подписала фото телеведущая.

Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

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Эротические снимки звезды не оставили равнодушными ее подписчиков.

"Вы не просто волшебная! Вы еще и невероятно яркая личность", "Богиня красоты", "Очень-очень красивая и сексуальная девушка", "Идеально", "Это вау!", - пишут в комментариях.

Спортсменка и тренер "Взвешенные и счастливые" 36-летняя Анита Луценко порадовала публику пикантным фото. Она позировала в постели совершенно голой. Анита повернулась к камере спиной, соблазнительно потянувшись вверх. Падающий на нее сквозь жалюзи солнечный свет вырисовывается на коже причудливым узором.