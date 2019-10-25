"Предательница" - Maruv раскритиковали в сети за рекламу российского шоу

Украинская скандальная певица Анна Корсун (Maruv) снялась в тизере рекламного ролика российского юмористического шоу Comedy Club.
Видео знаменитость опубликовала в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Думал, что я стриптизерша" - в сеть попали редкие свадебные снимки Maruv с мужем
На ролике Maruv одета в латексный костюм. В руках звезда держала большую эмблему Comedy Club и размахивала ею в воздухе.
Вероятно, девушка рекламировала свое появление на юмористическом шоу.
Пользователи сети начали активно комментировать пост.
"Ничего необычного", "почему вся активность в России?", "свою страну не стоит забывать", "ради тебя буду смотреть это шоу", "в России и оставайся, предательница".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В сети появились подростковые фото эпатажной украинской певицы Maruv, настоящее имя которой Анна Корсун (девичья фамилия Попелюх).
Комментарии