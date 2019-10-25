"Предательница" - Maruv раскритиковали в сети за рекламу российского шоу

Maruv рекламировала российское шоу Comedy Club. Фото: @maruvofficial

Украинская скандальная певица Анна Корсун (Maruv) снялась в тизере рекламного ролика российского юмористического шоу Comedy Club.

Видео знаменитость опубликовала в Instagram.

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На ролике Maruv одета в латексный костюм. В руках звезда держала большую эмблему Comedy Club и размахивала ею в воздухе.

Вероятно, девушка рекламировала свое появление на юмористическом шоу.

Пользователи сети начали активно комментировать пост.

"Ничего необычного", "почему вся активность в России?", "свою страну не стоит забывать", "ради тебя буду смотреть это шоу", "в России и оставайся, предательница".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 24 Окт 2019 в 9:25 PDT

В сети появились подростковые фото эпатажной украинской певицы Maruv, настоящее имя которой Анна Корсун (девичья фамилия Попелюх).