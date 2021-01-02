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суббота, 02 января 2021 23:46

Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
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Ирина Федишин с семьей у елки во Львове
Фото: Instagram.com
Анна Саливанчук порадовала фотографией с мужем и сыновьями
Джамала со старшим сыном нашли Деда Мороза
Регина Тодоренко замилувала фотографией с сыном
Мила Йовович со старшей дочерью не забывают об опасности коронавируса

Новый год не только одно из самых очаровательных праздников, но и прекрасный повод сделать нежные семейные фотографии и поделиться ими с пользователями социальных сетей. Известные звезды с радостью приняли участие в так называемом марафоне новогодних фото.

Певица Ирина Федишин вместе с мужем и сыновьями прогулялись по вечернему Львову и, конечно, сделали фото на память.

Актриса Анна Саливанчук тоже порадовала поклонников фотографией со своими ребятами. Звезда надела серебристое платье, а муж и сыновья были в черных смокингах.

Джамала со старшим сыном Эмиром позировали с Дедом Морозом в Киеве. А телеведущая Регина Тодоренко выбрала тропический пейзаж и замилувала снимком, на котором нежно обнимается с сыном.

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович и в праздник не забыла об опасности вируса. Поэтому на новогодней фотографии ее старшая дочь позирует в защитной маске.

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Певица Руслана Лыжичко решила по-особенному встретить Новый год. А именно - подарить своим поклонникам онлайн-выступление, длившееся полтора часа. Этот новогодний концерт транслировался из студии, расположенной в доме артистки.

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