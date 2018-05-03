Пожар на сцене: как прошла первая репетиция MELOVIN на Евровидении

2 мая состоялась первая генеральная репетиция "Евровидения" в Лиссабоне. В силу того, что представитель Украины в своем полуфинале выступает последним, репетиционный день он также закрывал.

"Нет слов, чтобы описать, насколько я впечатлен качеством работы, – говорит артист. – Все очень слажено, вовремя и доброжелательно. Особенно меня впечатлил звук во время репетиции со звукорежиссерами – такого качественного у меня не было еще никогда в жизни".

Как и на Нацотборе, без рояля не обойдется. И, конечно же, без огня.

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"Nothing but your will sets you on fire. Fire lasts forever" – именно эта строчка вдохновила MELOVIN и Константина Томильченко сделать постановку такой, какой ее увидит зритель "Евровидения".

"Я хотел оставить огонь, но задействовать реквизит другого уровня, – рассказывает MELOVIN. – С Константином мы разделяем видение того, как именно должно выглядеть мое выступление, и мне также нравится то, что он сделал для Джамалы. Потому я ему доверяю полностью".

"Постановка выглядит впечатляюще, – говорит Константин Томильченко. – Но есть важный момент: мы должны принимать дополнительные меры предосторожности как во время репетиций, так и выступлений, поскольку у нас в номере задействован опасный элемент – огонь".

Также MELOVIN дал первую пресс-конференцию в рамках "Евровидения". Несмотря на то, что артист был, опять-таки, последним, журналистов в зале было немало.

Ранее представитель Украины на "Евровидении" MELOVIN презентовал свой клип на песню Under The Ladder, с которой выступит на европейском конкурсе.