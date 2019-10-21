Потомок Наполеона женился на родственнице

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Потомок Наполеона Бонапарта I, инвестиционный менеджер Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг.

Избранница мужчины его дальняя родственница. Олимпия потомок императрицы Франции Марии-Луизы Австрийской, на которой Наполеон женился в 1810 году, чтобы установить союз с императором Австрии Францем I в войне против Англии и России.

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Церемония состоялась в Доме Инвалидов, где похоронен Наполеон. На свадьбу пригласили около 600 гостей.

33-летний принц Наполеон и 31-летняя Олимпия познакомились в Париже, куда графиня приехала на стажировку от Йельского университета. Пара обручилась в январе этого года. Жан-Кристоф сделал предложение любимой, подарив кольцо с бриллиантом из короны жены Наполеона III Евгении, последней императрицы Франции.

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелло Моцци. Новость появилась на официальной странице королевского дворца в Facebook. Влюбленные обручились в начале сентября 2019-му.