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понедельник, 21 октября 2019 13:32

Потомок Наполеона женился на родственнице
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Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг.
Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг.
Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг.
Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг.

Потомок Наполеона Бонапарта I, инвестиционный менеджер Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг.

Избранница мужчины его дальняя родственница. Олимпия потомок императрицы Франции Марии-Луизы Австрийской, на которой Наполеон женился в 1810 году, чтобы установить союз с императором Австрии Францем I в войне против Англии и России.

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Церемония состоялась в Доме Инвалидов, где похоронен Наполеон. На свадьбу пригласили около 600 гостей.

33-летний принц Наполеон и 31-летняя Олимпия познакомились в Париже, куда графиня приехала на стажировку от Йельского университета. Пара обручилась в январе этого года. Жан-Кристоф сделал предложение любимой, подарив кольцо с бриллиантом из короны жены Наполеона III Евгении, последней императрицы Франции.

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелло Моцци. Новость появилась на официальной странице королевского дворца в Facebook. Влюбленные обручились в начале сентября 2019-му.

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