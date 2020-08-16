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воскресенье, 16 августа 2020 15:16

Потап и Каменских показали трогательные фото с прогулки по Киеву

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Потап и Каменских показали трогательные фото с прогулки по Киеву
Потап и Каменских показали семейное фото. Фото: instagram.com/kamenskux

Продюсер Потап и певица Настя Каменских поделились с поклонниками совместными селфи с прогулки по центру Киева.

На прогулке Настя и Потап появились в стильных образах: на певица короткие джинсовые шорты, белый топ и нюдовий пиджак. Образ Каменских дополнила массивным цепью и собранным в высокий пучок волосами. Ее муж надел черный свитшоты и светлые шорты. Примечательно, что на снимках NK без макияжа.

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"Наш выходной сегодня выглядит так. Обожаю такие прогулки вместе! Особенно старыми улочки в центре Киева, Которые, кажется, знаешь уже вдоль и поперек, но с Потапом Открываешь их каждый раз как в первый раз", - написала жена продюсера под фото.

Певица 33-летняя Настя Каменских поделилась интересным увлечением. Исполнительница опубликовала в Instagram фотографии, на которых красавица, возвращается с лесных прогулок, держит за спиной букеты разных полевых цветов у себя за спиной.

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Дата
16
августа

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