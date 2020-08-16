Потап и Каменских показали трогательные фото с прогулки по Киеву

Продюсер Потап и певица Настя Каменских поделились с поклонниками совместными селфи с прогулки по центру Киева.
На прогулке Настя и Потап появились в стильных образах: на певица короткие джинсовые шорты, белый топ и нюдовий пиджак. Образ Каменских дополнила массивным цепью и собранным в высокий пучок волосами. Ее муж надел черный свитшоты и светлые шорты. Примечательно, что на снимках NK без макияжа.
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"Наш выходной сегодня выглядит так. Обожаю такие прогулки вместе! Особенно старыми улочки в центре Киева, Которые, кажется, знаешь уже вдоль и поперек, но с Потапом Открываешь их каждый раз как в первый раз", - написала жена продюсера под фото.
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Наш выходной сегодня выглядит так 🥰 Обожаю такие прогулки вместе! Особенно по старым улочкам в центре Киева, которые кажется, что знаешь уже вдоль и поперёк, но с @realpotap открываешь их каждый раз как впервые ❤️ ⠀ А как вы проводите субботу? ⠀ #bearanddiamond #unconditionallove
Певица 33-летняя Настя Каменских поделилась интересным увлечением. Исполнительница опубликовала в Instagram фотографии, на которых красавица, возвращается с лесных прогулок, держит за спиной букеты разных полевых цветов у себя за спиной.
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