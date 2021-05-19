После развода с Кардашьян Канье Уэст растолстел до 136 кг

Фото: Instagram.com

Американский рэпер Канье Уэст после развода с 40-летней Ким Кардашьян начал сильно переедать и растолстел до 136 кг.

Об этом сообщает Gossip Cop.

Друзья музыканта обеспокоены его перееданием, что может привести к проблемам со здоровьем и даже сердечного приступа.

По словам друзей, Канье съедает за один прием пищи около шести тысяч калорий.

"Он может съесть шесть-семь пирожков с сосисками, 10 или 12 ломтиков бекона, четыре картофельные оладьи, стопку блинов, и все еще останется голодным", - поделился источник издания.

Кроме того, Вест пьет кофе с восемью пакетиками сахара, а также апельсиновый сок и шоколадный молочный коктейль.

На обед рэпер съедает несколько бургеров с газированной водой и картофелем фри, на ужин - пиццу, в которую еще добавляет сыр, пепперони и колбасу.

Ранее страсть Веста к нездоровой пище контролировала Ким Кардашьян. Однако после развода Канье прекратил себя ограничивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Кардашьян украла скульптуру

Американская звезда реалити-шоу, блогерша и инстадива Ким Кардашьян официально получила статус миллиардерши. Ее капитал достиг $1 млрд. Кардашьян входит в 2755 самых богатых людей мира. Бывший муж Кардашьян, рэпер Канье Уэст также в этом списке с $1,8 млрд.