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вторник, 11 мая 2021 17:18

После разрыва с женихом Джей Ло махнула в романтический отпуск с другим

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Автор: Instagram.com/planet2000s
  Дженнифер Лопес недавно отправилась в отпуск со своим бывшим бойфрендом - актером Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес недавно отправилась в отпуск со своим бывшим бойфрендом - актером Беном Аффлеком

Похоже, американская актриса Дженнифер Лопес не слишком озабочена разрывом со своим женихом Алексом Родригесом. Ведь недавно отправилась в отпуск со своим бывшим бойфрендом - актером Беном Аффлеком. Их сфотографировали в автомобиле в американском штате Монтана. Там Бен имеет дом.

Пишет US Magazine.

"Бен и Джен провели несколько дней вместе в Монтане. Просто они оба в отпуске. Биг-Скай - особое место для Бена", - подтвердил источник.

Также инсайдер добавил, что парочка выглядела "очень счастливой".

По словам информатора издания E! Online, Лопес и Аффлек не теряли связи все эти годы. Когда актер узнал, что Джей Ло рассталась с Родригесом, то решил не упускать свой шанс. Ведь Аффлек также недавно расстался со своей девушкой Аной де Армас.

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Джей с Беном несколько раз поужинали вместе.

"Между ними все происходит естественно и химия невероятная. Они продолжили с того, на чем остановились, и сейчас наслаждаются обществом друг друга", - отметил собеседник издания.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться в 2002 году. Тогда вместе снимались в комедии "Джили".

Уже через несколько месяцев актер сделал предложение. Свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года. Но ее внезапно отменили. Уже в начале 2004 года пара официально объявила о разрыве.

Американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист 45-летний Алекс Родригес решили разорвать отношения, которые длились с 2017 года.

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