"Пошел вон отсюда". Гвоздева рассказала, как учит танцевать украинских звезд

К изучению танцевальных элементов она подходила с юмором, ведь зачастую танцевала с юмористами. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Хореограф Илона Гвоздева рассказала, как объясняет своим звездным партнерам в шоу танцевальную терминологию. Она отметила, что у нее есть 16 лет педагогического стажа и ищет к каждому ученику индивидуальный подход.

"То же самое касается и селебритиз, с которыми становлюсь в пару в танцевальном шоу. Понимаю, что для них это эксперимент, поэтому всегда помогаю. Стараюсь, чтобы на проекте они не мучились", - поделилась Гвоздева за кулисами шоу "Где логика", которое показывает "Новый канал".

К изучению танцевальных элементов она подходила с юмором, ведь зачастую танцевала с юмористами.

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"Любители не понимают профессионального сленга. Термины "Demi-plie", "турлян" из уст Екатерины Кухар для них звучат, как матерные слова. Поэтому я пыталась все движения адаптировать к понятному языку. А еще выстраивала ассоциативный ряд из определенных элементов. Так, базовые шаги в ча-ча-ча для Дмитрия Танковича звучали: "Идем уверенно в финал". Движения руками в другом элементе назвала "Пошел вон отсюда", - отметила танцовщица.

Хореограф Илона Гвоздева поделилась своими правилами воспитания дочери 5-летней Рии. Она отметила, что никогда не применяет рукоприкладство.