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суббота, 30 января 2021 21:10

"Не даю пустых обещаний". Илона Гвоздева рассказала, как воспитывает дочь
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Хореограф Илона Гвоздева поделилась своими правилами воспитания дочери 5-летней Рии. Она отметила, что никогда не применяет рукоприкладство.

"Считаю, что воспитывать можно и нужно без применения жестоких мер наказания. Если Рия натворит что-то серьезное максимум, что я могу - поставить ее в угол или лишить любимых игрушек, айпад или телефона на время", - рассказала танцовщица.

Она сказала, что говорит дочери только правду, а также не дает пустых обещаний.

Гвоздева рассказала, как воспитывает дочь
Фото: предоставлено пиар-агентом танцовщицы
Гвоздева рассказала, как воспитывает дочь
Гвоздева рассказала, как воспитывает дочь
Гвоздева рассказала, как воспитывает дочь

"Зачем обещать то, чего не могу выполнить? Ведь это тоже ложь", - отметила женщина.

Гвоздева считает, что важно ребенка ограничивать в количестве времени, которое она проводит с гаджетами.

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"У нас установлен лимит: не более 2 ч. в день", - добавила женщина.

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как прошло крещение сына 3-месячного Доминика. Церемония прошла в Пантелеймоновском соборе 23 января. Во время таинства присутствовали близкие друзья, которые стали крестными родителями парня, муж Гвоздевой Иван Хомячук та их дочь 5-летняя Рия

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