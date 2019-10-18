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пятница, 18 октября 2019 13:36

"Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"

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&quot;Порно в новостях&quot; - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за &quot;маленького хозяйства&quot;
В сети обсуждают скандал Седоковой и Тищенка, который состоялся в 2013 году. Фото: www.obozrevatel.com

В сети начали снова обсуждать скандал между певицей Анной Седоковой и нынешним нардепом Николаем Тищенко, который состоялся в 2013-м.

Видео о ссоре звезд опубликовала ТСН на YouTube.

Тогда скандал разгорелся из-за публикации Седоковой в Twitter.

"Ты говоришь, что я проститутка? Тогда попробуй купить меня", - говорилось в посте Седоковой.

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Тищенко ответил, что больших денег ночь с Анной не стоит. Он бы заплатил $1000, "как и за любую другую проститутку".

"Теперь киевские рестораторы с самым маленьким "хозяйством" в Киеве пытаются как-то привлечь к себе внимание", - написала тогда Седокова.

Сейчас под старым видео появляются свежие комментарии пользователей сети, которые возмущаются поведением обеих звезд.

"Просто гадость", "Коля-нанос, с маленьким хозяйством", "Седокова все хозяйства в Киеве перемерила?", "Нужно об этом видео у Тищенко в Верховной Раде спросить", "Скоро в новостях начнут порно показывать", "Не х*й делает мужчину мужчиной", "Что мозги маленькие, что хозяйство", - пишут они.

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий и ресторатор Николай Тищенко имеет среди помощников модель 22-летнюю Марьяну Михолап.

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