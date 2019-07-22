"Пора на порносайт" - звезда сериала "Школа" Лиза Василенко обнажилась в сети

Фото: @elizabethvasilenko

Украинская актриса Лиза Василенко, сыгравшая Лолиту в молодежном сериале "Школа", взбудоражила сеть откровенными снимками в белье.

21-летняя знаменитость опубликовала в Instagram провокационное фото, на котором демонстрировала стройную фигуру.

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Девушка позировала в белой блузке с кружевами, короткой юбке и бежевом бюстгальтере. Волосы Лиза завязала черным бантом. На лице девушки был дневной макияж.

Пользователи сети активно комментировали публикацию.

"Какая ты красивая", "Очень красивая", "Невероятная", "Хватит грудь показывать", "Какая классная фигура", "Пора на порносайт", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko) 1 Июл 2019 в 3:47 PDT

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