Популярные модели разделись для "горячей" фотосессии

Фото: Марио Сорренто/tsn.ua

В сети появился новый фотосет с участием моделей Кендалл Дженнер, Беллы Хадид и трансгендерной актрисы Индии Мур.

Девушки рекламируют коллекцию бренда Calvin Klein сезона весна-лето 2019. Автором фотосессии стал Марио Сорренти, пишет tsn.ua.

Кендалл изображена на снимках топлесс в джинсовой куртке и трусах, серой толстовке и короткой белой майке в сочетании с кожаной курткой-косухой и серыми джинсами с высокой талией и ремнем.

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Белла Хадид позирует в красном бельевом комплекте, а Индия Мур - в полупрозрачном боди и на нескольких снимках совсем без белья.

Украинская певица Тина Кароль поделилась серией соблазнительных снимков в сети. Артистка сменила несколько образов. На одном снимке Кароль позировала в элегантном черном платье и игриво демонстрировала стройные ноги.