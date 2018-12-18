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вторник, 18 декабря 2018 20:32

Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
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Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Фото: пресс-служба
Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Олеся Холопик из ЦЕДЕМ
Тарас Шевченко из ЦЕДЕМ

Певицы Оля Полякова, Надя Дорофева, Даша Астафьева, TAYANNA и Michelle Andrade приняли участие в новогодней социальной кампании, призывающей водителей и пассажиров пользоваться ремнем безопасности. В проекте, реализованном Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), звезды позировали в мятых праздничных платьях, показывая, что лучше пристегнуться и помять одежду, чем рисковать жизнью.

Более двух лет ЦЕДЕМ популяризирует тему безопасности на дорогах и прививает украинцам привычку пристегиваться в рамках Кампании "За безопасные дороги". За время работы Центра уровень пользования ремнем вырос больше, чем на половину — с 15% в 2017 году до 23% в 2018-ом.

"162 000 ДТП происходит на украинских дорогах каждый год, — говорит заместитель директора ЦЕДЕМ Олеся Холопик. — Проблема актуализируется в новогодний период, когда в праздничной суматохе, мы забываем подумать о своей безопасности и пристегнуться. Хотя шансы сохранить жизнь во время аварии с ремнем безопасности в два раза выше, чем без. В ТОП-7 причин, почему водители и пассажиры не хотят пристегиваться — нежелание помять нарядную одежду".

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Звездный проект показывает нарядных и веселых певиц, которые приехали на вечеринку. У них красивые прически, праздничный мейк-ап и складки на платьях от ремня безопасности.

"Я несколько раз попадала в аварию, после одной из которых у меня даже остались шрамы на коленях, — рассказывает певица Даша Астафьева. — Теперь в моей машине пристегиваются все — это стало моим правилом. Принципиально не сажусь в такси, где не работает ремень безопасности, и никогда не откажусь от него из-за страха испортить одежду — лучше подберу платье, которое не мнется или мнется, но красиво".

Автор: пресс-служба
  Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто

"Когда мне было восемнадцать, я попала в аварию, — рассказывает певица Оля Полякова. — Ехала на переднем сиденье, не пристегнувшись. Автомобиль перед нами резко затормозил. Я ударилась головой о торпедо, сильно разбила лицо и четыре недели пролежала в больнице. С тех пор у меня остался шрам над бровью и привычка всегда пристегиваться. Разве имеет значение, помялся твой пиджак или платье, если речь идет о твоей жизни?"

Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) — аналитически-адвокационный центр, работающий в общественном секторе Украины с 2005 года, направляя свои усилия на развитие независимых медиа, поддержку общественных платформ и движений, а также построение правового государства в Украине.

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