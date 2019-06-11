Полякова, Вакарчук, Притула: что украинские звёзды будут делать в политике

Оля Полякова решила создать женскую партию. Фото: beztabu.net

Украинские знаменитости поголовно решили идти в политику и создавать партии.

Оля Полякова, Сергей Притула и Святослав Вакарчук поделились в передаче "Утро с Украиной" планами на политическое будущее.

Вакарчук не пошел на президентские выборы, поэтому решил испытать судьбу на парламентских.

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Притула заверил, что политика для него - не "золотая антилопа".

"Я финансово независимый человек. Могу гарантировать, что мой поход в парламент, - это не попытка заработать больше денег", - сказал он.

Полякова решила создать женскую партию, в которой будут заниматься делами, до которых не доходят мужские руки.

"Моя партия будет заниматься проблемами здоровья и сиротства - тем, чем мужчины не хотят заниматься. У них много других дел, они о газе, угле думают. А кто подумает о наших детях?" - прокомментировала знаменитость.

Среди звезд есть много желающих занять политические ряды. Желание озвучили Михаил Поплавский, Светлана и Виталий Белоножко.