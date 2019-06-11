Полякова, Вакарчук, Притула: что украинские звёзды будут делать в политике

Украинские знаменитости поголовно решили идти в политику и создавать партии.
Оля Полякова, Сергей Притула и Святослав Вакарчук поделились в передаче "Утро с Украиной" планами на политическое будущее.
Вакарчук не пошел на президентские выборы, поэтому решил испытать судьбу на парламентских.
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Притула заверил, что политика для него - не "золотая антилопа".
"Я финансово независимый человек. Могу гарантировать, что мой поход в парламент, - это не попытка заработать больше денег", - сказал он.
Полякова решила создать женскую партию, в которой будут заниматься делами, до которых не доходят мужские руки.
"Моя партия будет заниматься проблемами здоровья и сиротства - тем, чем мужчины не хотят заниматься. У них много других дел, они о газе, угле думают. А кто подумает о наших детях?" - прокомментировала знаменитость.
Среди звезд есть много желающих занять политические ряды. Желание озвучили Михаил Поплавский, Светлана и Виталий Белоножко.
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