Полякова в благотворительной акции призывает помогать онкобольным детям

Артистка Оля Полякова приняла участие в акции по сбору средств для онкобольных детей.
На сайте фонда желающие могут заказать открытки с пожеланиями от Поляковой. 100 грн по продаже каждой открытки, подписанного артисткой, будут перечислены в фонд.
Открытки оснащены диодной подсветкой и выполнены из дизайнерских материалов. Пластик на лицевой части позволяет достичь 3D-эффекта изображения.
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Инициатором акции является "Благотворительный фонд" Краб ". Его организовали родители, чьи дети лечатся в отделении детской онкологии Национального института рака.
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