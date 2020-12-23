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среда, 23 декабря 2020 15:50

Полякова в благотворительной акции призывает помогать онкобольным детям

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Полякова в благотворительной акции призывает помогать онкобольным детям
Открытки имеют уникальный дизайн. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Оля Полякова приняла участие в акции по сбору средств для онкобольных детей.

На сайте фонда желающие могут заказать открытки с пожеланиями от Поляковой. 100 грн по продаже каждой открытки, подписанного артисткой, будут перечислены в фонд.

Открытки оснащены диодной подсветкой и выполнены из дизайнерских материалов. Пластик на лицевой части позволяет достичь 3D-эффекта изображения.

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Инициатором акции является "Благотворительный фонд" Краб ". Его организовали родители, чьи дети лечатся в отделении детской онкологии Национального института рака.

Оля Полякова стала главной героиней журнала "Отдохни". В новом номере певица примеряла стильную ультра короткую стрижку и поделилась неожиданными признаниями.

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