Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram

Украинская певица Оля Полякова снова потрясла поклонников откровенными фото.

Исполнительница повторила легендарную фотографию с голыми ягодицами. И снова разместила сексуальные фотографии в Instagram, на которых она позирует полностью голая, купаясь под пляжным душем в Египте.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Украинская певица Оля Полякова снова повнястю обнажилась во время отдыха в Египте

"Ну какое фото лучше? На каком-то сайте прочитала что Полякова не сможет повторить свое легендарное #трусидлятрусов фото с Мальдив в Египте, потому что людей много! Ох, не надо меня провоцировать!" - написала под фото певица.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Украинская певица Оля Полякова снова повнястю обнажилась во время отдыха в Египте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вам не угодишь: Оля Полякова выставила на показ роскошную фигуру на пляже

Пикантные фото оценили не только поклонники исполнительницы, но и звезды шоу-бизнеса. Оставили комментарии под фотографиями Надя Дорофеева, MamaRika, фотограф Соня Плакидюк, Анна Седокова и даже Филипп Киркоров.

"Женщина, как жить?", "Роскошно", "Идеальная фигура. Если будут писать гадости - то от зависти","Это вообще законно иметь такие шикарные ноги? " - написали пользователи сети.

Осенью прошлого года во время отдыха на Мальдивах Оля Полякова опубликовала горячее фото и сопроводила его обращением к моралистам. Остроумным постом в Instagram она высмеяла интернет-критиков и хейтеров. Снимок, на котором Полякова изображена обнаженной на песчаном берегу, певица дополнила призывом к фолловерам присоединиться к так называемому челленджу #трусидлятрусов.