Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3647
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 801
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1962
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3141
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5418
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1845
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1971
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3195
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5447
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6876
Фото
Все фото
5
7
16
22
13
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Группа &quot;Агонь&quot; снялась в новой коллекции для PUMA
Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
Как должны выглядеть &quot;мстители&quot; согласно комиксам
Как должны выглядеть "мстители" согласно комиксам
Видео
Все видео
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
Бритни Спирс показала гибкость тела после психбольницы
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
"Игра престолов": Эмилия Кларк рассказала о секс-сценах в сериале
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
Как Верка Сердючка готовится к Евровидению
MARUV поделилась откровенным видео с отдыха
MARUV поделилась откровенным видео с отдыха
Ани Лорак показала на сцене "вульгарный стриптиз"
Ани Лорак показала на сцене "вульгарный стриптиз"
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2754
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1197
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1332
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3105
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3276
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 3096
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 08:42

Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram

  Комментировать

Украинская певица Оля Полякова снова потрясла поклонников откровенными фото.

Исполнительница повторила легендарную фотографию с голыми ягодицами. И снова разместила сексуальные фотографии в Instagram, на которых она позирует полностью голая, купаясь под пляжным душем в Египте.

Автор: instagram.com/polyakovamusic
  Украинская певица Оля Полякова снова повнястю обнажилась во время отдыха в Египте
Украинская певица Оля Полякова снова повнястю обнажилась во время отдыха в Египте

"Ну какое фото лучше? На каком-то сайте прочитала что Полякова не сможет повторить свое легендарное #трусидлятрусов фото с Мальдив в Египте, потому что людей много! Ох, не надо меня провоцировать!" - написала под фото певица.

Автор: instagram.com/polyakovamusic
  Украинская певица Оля Полякова снова повнястю обнажилась во время отдыха в Египте
Украинская певица Оля Полякова снова повнястю обнажилась во время отдыха в Египте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вам не угодишь: Оля Полякова выставила на показ роскошную фигуру на пляже

Пикантные фото оценили не только поклонники исполнительницы, но и звезды шоу-бизнеса. Оставили комментарии под фотографиями Надя Дорофеева, MamaRika, фотограф Соня Плакидюк, Анна Седокова и даже Филипп Киркоров.

"Женщина, как жить?", "Роскошно", "Идеальная фигура. Если будут писать гадости - то от зависти","Это вообще законно иметь такие шикарные ноги? " - написали пользователи сети.

Осенью прошлого года во время отдыха на Мальдивах Оля Полякова опубликовала горячее фото и сопроводила его обращением к моралистам. Остроумным постом в Instagram она высмеяла интернет-критиков и хейтеров. Снимок, на котором Полякова изображена обнаженной на песчаном берегу, певица дополнила призывом к фолловерам присоединиться к так называемому челленджу #трусидлятрусов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 48007
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 47997
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 25383
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 20578
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 17640
Знаменитости
"Настя ищет миллионера": астролог описал гороскопы совместимости Потапа и Каменских
"Настя ищет миллионера": астролог описал гороскопы совместимости Потапа и Каменских Просмотров: 126
Аватар 2: Премьеру перенесли
Аватар 2: Премьеру перенесли Просмотров: 720
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
5
 Просмотров: 7182
Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA
Группа "Агонь" снялась в новой коллекции для PUMA
7
 Просмотров: 567
"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню
"Без ограничений" - "Миллиарды": украинская группа выпустила новую лирическую песню Просмотров: 387
Больше всего комментируют
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 34574
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua