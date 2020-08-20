Полякова поддерживает красоту ботоксом

Ольга Полякова призналась, что делает инъекции красоты. ФОТО: Instagram.com/polyakovamusic

Певица 36-летняя Ольга Полякова призналась, что колет ботокс. Об этом рассказала на съемочной площадке канала "Украина".

Но звезда заверила, что инъекции красоты делает только в кожу лба, а щеки и губы ее натуральные.

"Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы - это ботокс. Нет! Ботокс - это то, что блокирует мышцы. Он колется в лоб, чтобы не появлялись морщины - все! другого я не делаю! ", - сказала певица.

Также Ольга Полякова регулярно делает массаж лица. Она считает, что это помогает выглядеть моложе на 10 лет.

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