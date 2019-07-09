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вторник, 09 июля 2019 15:44

Полупрозрачные платья и причудливый макияж: Рианна снялась в экстравагантной съемке
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Рианна украсила обложку китайского Harper`s Bazaar
Фото: @badgalriri
Рианна украсила обложку китайского Harper`s Bazaar
Рианна украсила обложку китайского Harper`s Bazaar
Рианна украсила обложку китайского Harper`s Bazaar
Рианна украсила обложку китайского Harper`s Bazaar

Барбадосская певица Рианна удивила поклонников ярким фэнтези-стилем в съемке для обложки китайского Harper`s Bazaar.

Снимки с нестандартной фотосессии знаменитость разместила в Instagram.

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Образы Рианны удивляли своей экстравагантностью. На одних фото она представала в сдержанном кимоно, а на других - в откровенном полупрозрачном платье желтого цвета.

Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях.

"Ты профессиональная модель", "Я не могу дышать из-за этой красоты", "Обожаю твое творчество", "Ты так вдохновляешь"," Принцесса Китая", "Богиня", - пишут они.

Певица Рианна поразила стильным выходом в темно-зеленом комбинезоне в клетку. Открытый верх продемонстрировал пышный бюст знаменитости.

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