Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала

Американская поп-певица 28-летняя Майли Сайрус эпатировала слишком откровенным фотосетом. Звезда в провокационных образах позировала для глянца Interview.

Исполнительница устроила фотосессию во дворе собственной фермы в американском городе Нэшвилл. На обложке журнала появилась топлесс. Эпатажными снимками поделилась в Instagram.

Звезда предстала перед камерой американского фотографа Брианны Капоззи.

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Фото: Брианна Капоззи для издания Interview

Американская певица Майли Сайрус 23 ноября празднует день рождения. Ее называют одной из самых провокационных звезд американского шоу-бизнеса. Будущая певица родилась в семье кантри-исполнителя Билли Рэя и Тиш Сайрус. Имя артистки Дестини Хоуп. В 2008 году официально сменила имя на Майли Сайрус.