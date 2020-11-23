Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды

Американская певица Майли Сайрус 23 ноября празднует день рождения. Сегодня артистке исполняется 28 лет. Сайрус называют одной из самых провокационных звезд американского шоу-бизнеса.

Будущая певица родилась в семье кантри-исполнителя Билли Рэя и Тиш Сайрус. Имя артистки Дестини Хоуп. В 2008 году звезда официально сменила имя на Майли Сайрус.

Фото: instagram.com/mileycyrus

Мировую известность получила благодаря участию в сериале "Ханна Монтана", премьера которого состоялась в марте 2006 года. Записала 2 саундтреки к сериалу. Благодаря этому Сайрус стала кумиром подростков. Впоследствии начала сольную карьеру.

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В 2009 году номинирована на "Золотой глобус" за исполнение песни I Thought I Lost You. В 2010-м заняла 13-е место в списке Celebrity 100 журнала Forbes. 2012 года Сайрус заняла 82-е место в рейтинге "Величайшие поп-исполнительницы" по версии канала VH1.

Американская певица Майли Сайрус откровенно рассказала о недавних неудачах. О жизненных потрясения призналась в скандинавском ток-шоу Skavlan. Звезда вспомнила о пожаре в Малибу, когда у нее сгорел дом, развод с Хемсворт и смерть бабушки.