 
Ексклюзивы
1/5
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1332
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 630
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1629
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5760
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 378
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 684
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 432
Фото
Все фото
10
5
3
4
6
Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды
Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды
Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье
Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
Валерия Крук накинула пиджак на голое тело и разорвала шаблоны
Валерия Крук накинула пиджак на голое тело и разорвала шаблоны
На отдыхе: Лобода в купальнике устроила пляжную фотосессию
На отдыхе: Лобода в купальнике устроила пляжную фотосессию
Видео
Все видео
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
Sysuev возвращается с танцевальным синглом Girl
Sysuev возвращается с танцевальным синглом Girl
Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском
Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
Танцы со звездами: во время эфира Влада Яму забрала "скорая"
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1458
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 909
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2268
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 504
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 774
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 801
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
понедельник, 23 ноября 2020 15:01

Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды
10

  Комментировать

Американская певица Майли Сайрус 23 ноября празднует день рождения. Сегодня артистке исполняется 28 лет. Сайрус называют одной из самых провокационных звезд американского шоу-бизнеса.

Будущая певица родилась в семье кантри-исполнителя Билли Рэя и Тиш Сайрус. Имя артистки Дестини Хоуп. В 2008 году звезда официально сменила имя на Майли Сайрус.

Майли Сайрус исполняется 28 лет
Фото: instagram.com/mileycyrus
Майли Сайрус исполняется 28 лет
Майли Сайрус исполняется 28 лет
Майли Сайрус исполняется 28 лет
Майли Сайрус исполняется 28 лет

Мировую известность получила благодаря участию в сериале "Ханна Монтана", премьера которого состоялась в марте 2006 года. Записала 2 саундтреки к сериалу. Благодаря этому Сайрус стала кумиром подростков. Впоследствии начала сольную карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певица засветила соски в пикантной фотосессии

В 2009 году номинирована на "Золотой глобус" за исполнение песни I Thought I Lost You. В 2010-м заняла 13-е место в списке Celebrity 100 журнала Forbes. 2012 года Сайрус заняла 82-е место в рейтинге "Величайшие поп-исполнительницы" по версии канала VH1.

Американская певица Майли Сайрус откровенно рассказала о недавних неудачах. О жизненных потрясения призналась в скандинавском ток-шоу Skavlan. Звезда вспомнила о пожаре в Малибу, когда у нее сгорел дом, развод с Хемсворт и смерть бабушки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль

Вышла самая известная история о привидениях

Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 34238
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 23355
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 11448
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 10719
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 5877
Знаменитости
Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона
Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона Просмотров: 261
Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье
Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье
5
 Просмотров: 3339
Танцы со звездами 2020: кто вышел в финал
Танцы со звездами 2020: кто вышел в финал Просмотров: 1836
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть
3
 Просмотров: 1350
Звезда "50 оттенков серого" стремится выпускать доступные для всех секс-игрушки
Звезда "50 оттенков серого" стремится выпускать доступные для всех секс-игрушки Просмотров: 621
Больше всего комментируют
43
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
3
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
2
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
1
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Голосов: 41925
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть