Полуобнаженная Джей Ло покорила пикантной фотосессией

Американская артистка 51-летняя Дженнифер Лопес появилась на обложке глянца.

Для фотосессии актриса примерила короткую прическу. Звезда позировала в блестящих образах. На одной из фотографий она едва прикрыла голое тело. Джей Ло снялась для издания Allure. Кадрами соблазнительного фотосета поделились в Instagram журнала.

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Автором съемок является шведская фотограф Даниэла Миденж.

Фото: instagram.com/allure

Американская певица 51-летняя Дженнифер Лопес поразила фанатов соблазнительными фотографиями, на которых предстала в различных смелых образах. Звезда снялась в экстравагантных нарядах для американского издания Elle.