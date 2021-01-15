Эффектная Лопес сверкнула прелестями в фотосессии для глянца

Фото: instagram.com/jlo

Американская певица 51-летняя Дженнифер Лопес поразила фанатов соблазнительными фотографиями, на которых предстала в различных смелых образах. Звезда снялась в экстравагантных нарядах для американского издания Elle.

Фотографиями поделилась в Instagram. Знаменитость надела для фотосессии голубое боди, которым удачно подчеркнула стройные ноги. На других фото появилась в длинном белом платье с глубоким декольте без бюстгальтера.

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На обложке артистка появилась в красной кофте в дыру, которая едва прикрывала грудь Джей Ло. Также звезда предстала в шортах с принтом и белой рубашке, которую расстегнула.

Известная американская певица 51-летняя Дженнифер Лопес выпустила долгожданный клип на песню In The Morning. В видеоработе звезда появилась в роскошных платьях, а также полностью обнажилась.