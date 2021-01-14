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четверг, 14 января 2021 15:08

Джей Ло снялась обнаженной в новом клипе
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Джей Ло поражает фанатов своей соблазнительной фигурой.
Фото: instagram.com/jlo/
Джей Ло поражает фанатов своей соблазнительной фигурой.
Джей Ло поражает фанатов своей соблазнительной фигурой.
Джей Ло поражает фанатов своей соблазнительной фигурой.
Джей Ло поражает фанатов своей соблазнительной фигурой.

Известная американская певица 51-летняя Дженнифер Лопес выпустила долгожданный клип на песню In The Morning.

В видеоработе звезда появилась в роскошных платьях, а также полностью обнажилась, сообщает ТСН.

Премьера клипа состоялась на американской платформе Triller. Женщина обнажила свои соблазнительные формы и поразила фанатов спортивной фигурой. За ее спиной - огромные ангельские крылья: Джей Ло появляется в образе ангела на земле.

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"Клип полон символизма о невзаимных отношениях и осознании того, что ты не можешь изменить никого другого. Ты можешь изменить только себя. Вырастите собственные крылья и отойдите от кого-то или чего-то, что по-настоящему не ценит все то, что вы можете предложить", - рассказала певица.

Кроме того, звезду можно будет увидеть еще в нескольких интересных образах. Она появится в обтягивающих белом платье от Marco Marco, а также в многослойной платье с перьями, блестящей маске на лице и в серебристом топе в образе русалки.

Певица Дженнифер Лопес показала фанатам лицо без макияжа. На видео звезда смывает макияж косметическими средствами собственного бренда.

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