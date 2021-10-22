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пятница, 22 октября 2021 16:50

Полуголая звезда "Квартала" показала пикантные фото в день рождения
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Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников откровенными фото в день рождения. 22 октября она празднует 35-летие.

Сопонару позировала в фиолетовом комплекте нижнего белья, которое удачно подчеркнуло подтянутую фигуру актрисы. Именинница удивила фанатов изменением цвета волос и появилась с розовыми локонами. На одном фото в Instagram звезда повернулась к камере боком, демонстрируя упругие ягодицы.

Снимала актрису фотограф Оксана Шевчук.

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В комментариях под фотографиями пользователи сети поздравили Сопонару с юбилеем.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару захватила позированием в нижнем белье
Фото: instagram.com/irinasoponaru
Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару захватила позированием в нижнем белье
Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару захватила позированием в нижнем белье
Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару захватила позированием в нижнем белье
Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару захватила позированием в нижнем белье

Украинская актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару продемонстрировала обнаженную фигуру и получила волну хейта. На фотографии она сидит на камне и прикрывает обнаженную грудь руками. Сопонару закинула ногу на ногу, чтобы спрятать интимные места. Образ дополнили массивные серьги.

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