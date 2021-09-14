Звезду "Женского квартала" захейтили за обнаженное фото

Фото: @oksi_official

Украинская актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару продемонстрировала обнаженную фигуру и получила волну хейта.

Дерзкий кадр появился в Instagram.

На фотографии она сидит на камне и прикрывает обнаженную грудь руками. Сопонару закинула ногу на ногу, чтобы спрятать интимные места. Образ дополнили массивные серьги.

Поклонники актрисы не оценили кадр ню и засыпали Сопонару негативными комментариями.

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"Стыдно должно быть", "Показать больше ничего?", "Я надеялся, что Сопонару будет той, которая никогда не обнажится", "И зачем этот стыд показывать?".

Однако некоторые из фанов пришли в восторг от нового фото звезды.

"Богиня", "Женская красота", "Невероятная фигура", "Фото роскошное".

Звезда "Женского квартала" 34-летняя Ирина Сопонару поделилась с поклонниками новой порцией фото, на которых продемонстрировала роскошную фигуру.