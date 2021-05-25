Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой

Фото: Іnstagram.com/veronicabielik

Польская фитнес-модель Вероника Белик поражает горячими фотографиями из солнечной Испании. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

На этот раз девушка поделилась фото, на котором позирует вместе со своей подругой. Обе девушки сидят в крошечных бикини вблизи бассейна спиной к камере. При этом верх от купальников подруги держат в руках.

"Когда ваша фотограф - это также ваша приятельница в путешествиях и напарница в преступлениях", - игриво подписала снимок Белик.

Трехмиллионная аудитория подписчиков подарили Веронике множество лайков и засыпали комплиментами.

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На своей странице в социальной сети польская модель Вероника Белик пропагандирует спорт и правильное питание. Более того, она делится не только пикантными фотографиями, но и показывает видео, с помощью которых можно привести свое тело в тонус.