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вторник, 25 мая 2021 23:46

Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
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Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов
Фото: Іnstagram.com/veronicabielik
Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов
Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов
Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов
Польская модель Вероника Белик соблазняет своих фанатов

Польская фитнес-модель Вероника Белик поражает горячими фотографиями из солнечной Испании. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

На этот раз девушка поделилась фото, на котором позирует вместе со своей подругой. Обе девушки сидят в крошечных бикини вблизи бассейна спиной к камере. При этом верх от купальников подруги держат в руках.

"Когда ваша фотограф - это также ваша приятельница в путешествиях и напарница в преступлениях", - игриво подписала снимок Белик.

Трехмиллионная аудитория подписчиков подарили Веронике множество лайков и засыпали комплиментами.

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На своей странице в социальной сети польская модель Вероника Белик пропагандирует спорт и правильное питание. Более того, она делится не только пикантными фотографиями, но и показывает видео, с помощью которых можно привести свое тело в тонус.

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