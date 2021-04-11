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воскресенье, 11 апреля 2021 23:46

Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
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Вероника Белик красуется соблазнительными прелестями
Фото: instagram.com/veronicabielik
Вероника Белик красуется соблазнительными прелестями
Вероника Белик красуется соблазнительными прелестями
Вероника Белик красуется соблазнительными прелестями
Вероника Белик красуется соблазнительными прелестями

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик не устает волновать поклонников откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

На этот раз модель позировала в бикини оливкового цвета, красуясь соблазнительными прелестями и тонкой талией.

Вероника утверждает, что ее аппетитные формы - заслуга спорта. Кстати, сначала на своей странице она делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться фитнесом. Однако сейчас чаще рекламирует купальники и белье известных брендов.

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Чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу, участница соревнований IFBB с боди-фитнеса 22-летняя Кира Джейн Эстон разделась на камеру, чтобы немного заработать. Интимные фотографии залила на портал Onlyfans. Хакеры слили пикантные снимки спортсменки в открытый доступ.

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