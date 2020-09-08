Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками

Израильская топ-модель 35-летняя Бар Рафаэли вызвала фурор эротическими фотографиями. Звезда публикует фото в Instagram.

Фото: instagram.com/barrefaeli

Манекенщица в откровенной фотосессии позирует обнаженной, сидя на полу. На ней только браслет и ожерелье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пышногрудая Деми Роуз скрыла аппетитные прелести книгой

Поклонники супер-модели были поражены такими снимками и написали много комплиментов в комментариях.

Модель родом из Калифорнии, США, 24-летняя Кармелла Роуз публикует соблазнительные фото в Instagram. С пляжной фотосессии девушка показала несколько сексуальных кадров.