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понедельник, 14 декабря 2020 23:46

"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
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Киевлянке Елизавете Ястремской передано звание "Мисс Украина Вселенная"
Фото: instagram.com/__lizaelza
Киевлянке Елизавете Ястремской передано звание "Мисс Украина Вселенная"
Киевлянке Елизавете Ястремской передано звание "Мисс Украина Вселенная"
Киевлянке Елизавете Ястремской передано звание "Мисс Украина Вселенная"

Из-за пандемии обладательницу звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 выбрали без проведения традиционного конкурса в масштабном формате.

Об этом сообщили представители оргкомитета.

"Титул "Мисс Украина Вселенная "-2020, решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", который поддержал ее единогласно, будет передан "I Вице-Мисс Украина Вселенная "-2019, киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" -2020", - объявили в заявлении.

27-летняя киевлянка Елизавета Ястремская прошлого года одержала победу в международном конкурсе "The Queen of Eurasia 2019".

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В интервью "Сегодня" Елизавета уверяет, что к пластической хирургии не удавалась:

"Полностью натуральная. Нет никакого вмешательства".

Красавица выросла в небедной семье, однако, по ее словам, работать начала еще в школе. Раздавала листовки, подрабатывала официанткой и визажистом в салоне красоты.

"Я родилась в зажиточной семье, но я всегда хотела быть самостоятельной и перестать брать деньги у родителей", - отметила девушка.

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Ястремская является владелицей бренда вечерних платьев и купальных костюмов, активно занимается спортом.

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