"Полна энергии" Ризатдинова поразила спортивной фигурой в бикини

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Гимнастка Анна Ризатдинова делится фотографиями в купальниках из Египта. Она полетела туда отдыхать и проводить мастер-классы.

На одной из фотографий спортсменка показала фигуру в изумрудном бикини. Снимок опубликовала в Instagram.

"В перерыве между тренировками удалось немного отдохнуть. Как вам уже рассказывала, смена обстановки меня вдохновляет и помогает набраться сил. Вообще обожаю путешествовать. Поэтому теперь я полна энергии для реализации новых идей", - подписала фото Ризатдинова.

Также гимнастка рассказала, чем для нее пахнет счастье.

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"Для меня - бананом с карамелью, желательно на завтрак и с любимым человеком", - отметила она.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что хотела покончить с собой. У нее было когда-то нелегкое время, а в детстве она комплексовала по поводу внешности.