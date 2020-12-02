Похвасталась боди-артом: любимая Илона Маска позировала голышом

Известная канадская певица и любимая Илона Маска Grimes взбудоражила воображение поклонников эротическим контентом.

Клер Буше (настоящее имя певицы. - Gazeta.ua) запостила в Instagram пикантные снимки, на которых позирует полностью обнаженная вместе с подругой, моделью Лив Боэри. Интимные места прикрыли смайликами в виде сердечек. Таким образом певица похвасталась боди-артом, который выполнила самостоятельно.

Автор: instagram.com/grimes Певица и любимая Илона Маска Grimes позировала полностью обнаженная вместе с подругой, моделью Лив Боэри (справа)

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В комментариях фанаты избранницы изобретателя не удерживаются эмоций и засыпали подруг комплиментами.

Автор: instagram.com/grimes Певица похвасталась боди-артом, который выполнила самостоятельно

"Нереальные", "Космические девочки", "Вы потрясающие", - пишут.

Ранее любимая миллиардера Илона Маска 31-летняя певица Клэр Элис Буше показала поклонникам первое "беременное" фото. На нем заметно округлившийся животик звезды.