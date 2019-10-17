Похудевшая Рианна соблазнила сеть пикантным видео без одежды

Барбадосская певица Рианна порадовала поклонников пикантным видео.
Откровенный ролик появился в Instagram и уже набрал более 10 млн просмотров.
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На коротком видео Рианна появилась в соблазнительном черном бикини и полупрозрачной накидке в тон. В руках звезда держала самую трендовую сумку сезона, которую называют "пельмень".
"Грубо", - подписала сексуальное видео знаменитость.
Фолловеры пришли в восторг от новой публикации Рианны.
"Идешь, словно богиня", "так много энергии", "икона стиля", "ты самая горячая", "не могу насмотреться на тебя", "ты невероятно роскошная", "ты так похудела".
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Певица Рианна соблазнила сеть сексуальными снимками в белье. Фото звезда опубликовала в Instagram.
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