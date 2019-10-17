Похудевшая Рианна соблазнила сеть пикантным видео без одежды

Рианна поделилась откровенным видео. Фото: http://styleinsider.com.ua

Барбадосская певица Рианна порадовала поклонников пикантным видео.

Откровенный ролик появился в Instagram и уже набрал более 10 млн просмотров.

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На коротком видео Рианна появилась в соблазнительном черном бикини и полупрозрачной накидке в тон. В руках звезда держала самую трендовую сумку сезона, которую называют "пельмень".

"Грубо", - подписала сексуальное видео знаменитость.

Фолловеры пришли в восторг от новой публикации Рианны.

"Идешь, словно богиня", "так много энергии", "икона стиля", "ты самая горячая", "не могу насмотреться на тебя", "ты невероятно роскошная", "ты так похудела".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 16 Окт 2019 в 4:10 PDT

Певица Рианна соблазнила сеть сексуальными снимками в белье. Фото звезда опубликовала в Instagram.