Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла в пикантном платье на вечеринку Tiffany Blue Book Collection launch.

Звездная дива нарядилась в белое легкое платье, которое подчеркивало ее пышные формы, для более яркого эффекта отказалась от белья. Кроме Ким на вечеринке были ее мать Крис Дженнер, певица Мэри Джей Блайдж и многие другие.

Ким не все поклонники узнают после того, как она похудела.

Ранее Ким Кардашьян прокомментировала пластику.

"Это ужасно, что люди говорят о пластической хирургии или фотошопе, когда я дисциплинирована и так много работаю", - рассказала в шоу Keeping Up With The Kardashians в 2014-м году.

Ранее младшая сестра Ким призналась, что больше не будет увеличивать губы, но папарацци недавно поймали звезду с неестественными губами. Ким в прошлом году снова стала мамой. Ей и ее мужу родила еще одного отпрыска суррогатная мама.