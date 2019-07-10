Поет на выступлениях: отец Алины Гросу баллотируется в Верховную Раду

Отец украинской певицы Алины Гросу, бывший депутат Черновецкого городского совета, Михаил Гросу баллотируется в Верховную Раду.

Подал заявление на регистрацию в народные депутаты 22 июня.

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Мужчина баллотируется как беспартийный самовыдвиженец по 203-му округу, Черновецкая область.

Вместе с дочкой Гросу ездит по селам Черновецкой области и общается с избирателями. На его выступлениях поет Алина Гросу.

Его предвыборная компания обещает повышение заработной платы - от 15 тыс. грн, медицинскую страховку и возврат финансовой помощи при рождении ребенка.

Автор: glamurchik.tochka.net Отец Алины Гросу баллотируется в нардепы

Певица Алина Гросу впервые показала лицо своего мужа Александра.