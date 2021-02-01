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понедельник, 01 февраля 2021 09:06

Почему плакала Дорофеева и магия жертвы буллинга: как прошел эфир "Голоса страны"

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Почему плакала Дорофеева и магия жертвы буллинга: как прошел эфир &quot;Голоса страны&quot;
16-летняя Анастасия Буханцов из Харькова закрывала 2-й эфир слепых прослушиваний на "Голосе страны" и очаровала тренеров и публику. Фото: "1 + 1"

31 января на канале "1 + 1" состоялся 2-й эфир нового 11-го сезона вокального проекта "Голос страны". В борьбе за сильнейших исполнителей обновленный состав тренеров прибегает к новым вариантам заманивания в свои команды. В частности, совместными дуэтами с участниками, которыми был наполнен эфир.

Так в начале зрители познакомились с рокером 28-летним Богданом Мухой, выступление которого вдохновило Олега Винника спеть вместе с ним хит группы Rammstein. После такого дуэта он без колебаний выбрал команду Олега.

А вот за экс-бойфренда Michelle Andradе, певца Никиту Ломакина Тина Кароль и DOROFEEVA устроили женскую драку. И хотя исполнитель и спел вместе Надеждой в дуэте, выбор свой сделал в пользу Тины.

А звезда Ровно Юлия Тимочко развернула к себе всех судей, которые назвали ее украинской Адель. Из тренеров вокалистка предпочла Тину Кароль.

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За воплощением своей большой мечты приехала на шоу и вокалистка из Одессы Евгения Семехина, которая тяжело переживает расставание с парнем, который был любовью всей ее жизни. На шоу она спела хит MONATIK - "Сильно", и развернула к себе кроме него еще и кресла Олега Винника и DOROFEEVA. И кроме того, что она выбрала своим тренером автора выбранной ею композиции, но и чувственно спела с ним дуэтом.

Не менее ярким героем "слепых прослушиваний" стал уже известный музыкант, автор проекта LETAY и участник нацотбора Евровидения Илья Резников. На проект пришел, потому что именно в "Голосе страны" можно делать две вещи, которые он любит - петь и делать аранжировки. На сцене он спел песню Гайтаны "Два окна" в своей аранжировке. Пение Ильи оценило сразу двое тренеров - Олег Винник и Надя Дорофеева, но после их активной борьбы свой выбор музыкант сделал в пользу Надежды.

А вот история участницы из Днепра Дианы Стебаковой изрядно тронула Надю Дорофееву. Вокалистка пришла на шоу, чтобы спеть для приемной матери. Она спела песню ALEKSEEV - "Пьяное солнце", однако не смогла развернуть к себе кресла ни одного из тренеров. Историей о матери, которая воспитала, очень прониклась DOROFEEVA. Поскольку и отец так же ее воспитывал. Певица не сдержала слез и расплакалась прямо во время эфира, затосковав за отцом.

Закрывала второй эфир "слепых прослушиваний" 16-летняя Анастасия Буханцова из Харькова. Девушка страдает редким заболеванием - алопецией и не имеет волос. Поэтому в детстве страдала от буллинга. Для "слепых прослушиваний" участница выбрала песню группы "Один в каноэ" - "У меня нет дома". Своим чувственным и душевным выступлением Настя развернула к себе всех судей, а зрители в зале стоя аплодировали исполнительницы и скандировали: "Браво".

25 января на телеканале "1+1" состоялся 1-й эфир 11-го сезона вокального проекту "Голос страны". Через карантин он несколько отличался от других сезонов. Была собрана Zoom-аудитория из разных стран мира. Однако в зрительный зал пригласили ограниченное количество зрителей с негативными тестами на коронавирус. За кулисами появился робот, который подает участникам микрофон, измеряет температуру и дезинфицирует руки. Звездными тренерами в этом сезоне стали Олег Винник, Тина Кароль, MONATIK и Надя Дорофеева.

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