Почему Гвинет Пэлтроу покидает кинематограф

Актриса развивает собственный бренд. Фото: pinterest.com

Известная 48-летняя актриса Гвинет Пэлтроу больше не будет сниматься в кино.

Сейчас звезда активно развивает свой собственный бренд Goop, рассказала она во время онлайн беседы с Наоми Кэмпбелл, передает ТСН.

"Я думаю, что такое решение во многом связано с тем фактом, что мне на самом деле не было комфортно быть публичным человеком и даже стоять перед камерой, хотя я и делала это так долго", - пояснила актриса.

Она также отметила, что в последние годы уже не снимается в кино и думает над карьерой писательницы.

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Однако звезда добавила, что сможет сделать исключение для своего мужа Брэда Фелчака и сняться в его фильме.

"Похоже, пора стать писательницей! Но если мой муж напишет сценарий и захочет, чтобы я сыграла в этом фильме, я это сделаю", - сказала она.

Также актриса отметила, что это решение она может когда-то изменить.

"Я никогда не говорю" никогда ". Я бы возможно хочу когда-нибудь вернуться на сцену, ведь несмотря на все мне очень нравилось сниматься в кино", - рассказала женщина.

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