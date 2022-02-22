"Поцелуй с любовником" - Сумская показала фото 31-летней давности

Актриса и телеведущая Ольга Сумская показала поклонникам черно-белое фото 31-летней давности.

В InstaStories звезда опубликовала фото со своим мужем Владимиром Борисюком.

"Пока муж отвернулся к коллеге, поцелуй с любовником… История одного фото. Банкет после премьеры Кандида. 1991 год..." – подписала историю актриса.

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В 1987 году Ольга Сумская вышла замуж за актера Евгения Паперного, у них родилась дочь Антонина. Спустя четыре года после свадьбы их брак распался. 14 февраля 1991 года у Сумской закрутился роман с Виталием Борисюком. На тот момент она еще была в первом браке, позже решила уйти от мужа. Свадьба Сумской и Борисюка состоялась 6 мая 1996 года. Спустя 25 лет они повторно обменялись клятвами.