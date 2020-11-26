Победительница "Холостяка" снялась топлес на кровати

Гимнастка, которая победила в шоу "Холостяк-10", 23-летняя Дарья Ульянова опубликовала сексуальную фотографию в Instagram.

На фото женщина эротично изгибается только в черных трусах, демонстрируя упругие ягодицы. Ульянова снялась топлесс на кровати.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Недавно победительница "Холостяка" переболела коронавирусом. Как себя чувствует и какие симптомы были у нее, рассказывала в постах в сети. Несколько дней назад получила отрицательный тест.

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"Спасибо, что были со мной и поддерживали. Рада, что перенесла коронавирус в достаточно легкой форме, температура и слабость были недолго. Вам желаю здоровья, берегите себя", - обратилась Ульянова к подписчикам.

Победительница шоу "Холостяк-10" 23-летняя Дарья Ульянова поразила подписчиков соблазнительным видео. Гимнастка обольстительно потанцевала перед камерой. Видео опубликовала в Instagram. Ульянова надела красное мини-платье с роскошным декольте и черный корсет, щеголяя аппетитными формами.