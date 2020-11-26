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четверг, 26 ноября 2020 13:21

Победительница "Холостяка" снялась топлес на кровати
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Гимнастка, которая победила в шоу "Холостяк-10", 23-летняя Дарья Ульянова опубликовала сексуальную фотографию в Instagram.

На фото женщина эротично изгибается только в черных трусах, демонстрируя упругие ягодицы. Ульянова снялась топлесс на кровати.

Гимнастка не стесняется показать раскованные фото
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Гимнастка не стесняется показать раскованные фото
Гимнастка не стесняется показать раскованные фото
Гимнастка не стесняется показать раскованные фото
Гимнастка не стесняется показать раскованные фото

Недавно победительница "Холостяка" переболела коронавирусом. Как себя чувствует и какие симптомы были у нее, рассказывала в постах в сети. Несколько дней назад получила отрицательный тест.

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"Спасибо, что были со мной и поддерживали. Рада, что перенесла коронавирус в достаточно легкой форме, температура и слабость были недолго. Вам желаю здоровья, берегите себя", - обратилась Ульянова к подписчикам.

Победительница шоу "Холостяк-10" 23-летняя Дарья Ульянова поразила подписчиков соблазнительным видео. Гимнастка обольстительно потанцевала перед камерой. Видео опубликовала в Instagram. Ульянова надела красное мини-платье с роскошным декольте и черный корсет, щеголяя аппетитными формами.

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