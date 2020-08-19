Победительница "Холостяка" показала фото с сексуальным декольте

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Дарья Ульянова - победительница шоу "Холостяк-10" - хвастается аппетитными формами, публикуя фотографии в своем Instagram. Ульянова - профессиональная гимнастка, поэтому часто поражает подписчиков гибкостью своего тела.

На последнем селфи девушка соблазнительно позирует в белом кружевном наряде. Читатели отметили не только красоту Даши, но и пышную грудь.

В посте Ульянова назвала причины стать участницей нового сезона "Холостяка".

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"Это проверка себя, колоссальный опыт, борьба с комплексами. А еще бывшие начнут писать, что хотят вернуть вас, и как скучают за таким сокровищем", - написала экс-участница "Холостяка".

Гимнастка 24-летняя Даша Ульянова, победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" показала фолловерам, какой была в детстве. Девушка в Instagram опубликовала снимки из школы.