Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница шоу "Холостяк-10" 24-летняя Дарья Ульянова опубликовала эротические фотографии в Instagram.

На последнем снимке гимнастка соблазнительно позирует в черном боди, лежа на полу.

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В подписи к фотографии Ульянова поделилась впечатлениями от первого прямого эфира "Танцев со звездами".

Дарья Ульянова - победительница шоу "Холостяк-10" - хвастается аппетитными формами, публикуя снимки в Instagram. Ульянова - профессиональная гимнастка, поэтому часто поражает подписчиков гибкостью тела.